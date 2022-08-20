МО РФ заявило о применении Украиной отравляющих веществ против российских военных

Минобороны России заявило о применении Украиной отравляющих веществ против российских военных. По данным министерства, военнослужащие доставлены в госпиталь после выполнения задач в Васильевке Запорожской области.

В их организмах врачи обнаружили ботулотоксин типа "В" – он поражает нервную систему и вызывает паралич. Результаты химического анализа подтвердили и эксперты НИИ военной медицины Минобороны России. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.