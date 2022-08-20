В МЧС попросили жителей Москвы и МО не посещать леса

Планировать пикник в лесу в эти выходные не стоит. Это небезопасно из-за риска возникновения пожаров. Об этом сообщили в МЧС и попросили жителей Москвы и Подмосковья воздержаться от походов в чащу.

Как будут следить за порядком, и какое наказание грозит тем, кто решит сейчас развести костер в лесу? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.