Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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20 июля, 23:30

Безопасность

Мошенники придумали новый способ выбивания денег

Мошенники придумали новый способ выбивания денег

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Новый способ выбивания денег через Telegram придумали мошенники. Об этом предупреждают крупные банки.

Схему реализуют в два этапа. Сначала массово рассылают сообщения со ссылками, где под каким-либо предлогом нужно ввести код. Таким образом получают доступ к аккаунтам тех, кто это сделал. Потом от их имени рассылают их контактам просьбы о помощи. Причем даже прикладывают фотографию банковской карты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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