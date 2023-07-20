20 июля, 23:30Безопасность
Мошенники придумали новый способ выбивания денег
Новый способ выбивания денег через Telegram придумали мошенники. Об этом предупреждают крупные банки.
Схему реализуют в два этапа. Сначала массово рассылают сообщения со ссылками, где под каким-либо предлогом нужно ввести код. Таким образом получают доступ к аккаунтам тех, кто это сделал. Потом от их имени рассылают их контактам просьбы о помощи. Причем даже прикладывают фотографию банковской карты.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.