Российско-китайские учения стартовали в Японском море

В акватории Японского моря стартовали российско-китайские учения "Север. Взаимодействие – 2023". В течение нескольких дней флотилии будут отрабатывать различные задачи: оборонять и конвоировать суда, совместно вести артиллерийские стрельбы и оттачивать навыки ведения морского боя.

Россию во время тренировок представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.