Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11:15

Безопасность

Российско-китайские учения стартовали в Японском море

Российско-китайские учения стартовали в Японском море

Саперы МЧС разминируют территорию в ДНР для строительства железнодорожной линии

Мошенники начали присылать фейки банковских карт

МЧС РФ предложило создать штабы гражданской обороны

Новости часа: все следующие в украинские порты суда объявят в РФ военными объектами

Российский военный корабль уничтожил украинскую мину у Босфора

Глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок бизнеса

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с Китаем

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с КНР

Катера Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

В акватории Японского моря стартовали российско-китайские учения "Север. Взаимодействие – 2023". В течение нескольких дней флотилии будут отрабатывать различные задачи: оборонять и конвоировать суда, совместно вести артиллерийские стрельбы и оттачивать навыки ведения морского боя.

Россию во время тренировок представляют большие противолодочные корабли Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", корветы "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и "Гремящий". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика