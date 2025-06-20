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20 июня, 14:45

Безопасность

Россияне могут лишиться 300 млрд рублей из-за мошенников до конца 2025 года

Россияне могут лишиться 300 млрд рублей из-за мошенников до конца 2025 года

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По прогнозам банковских аналитиков мошенники заберут у россиян 300 миллиардов рублей до конца 2025 года. На вооружении у преступников – психологические уловки и высокие технологии.

В частности, интернет захлестнула волна дипфейков. У жертв взламывают аккаунты в мессенджерах или соцсетях, затем на основе украденных медиафайлов генерируют поддельные видео- и аудиосообщения с просьбой перевести деньги.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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