Военные эксперты рассказали о работе врачей в Донбассе

Военные эксперты рассказали о деталях работы медиков в зоне спецоперации. Они прокомментировали технические характеристики медицинского бронеавтомобиля "Линза". Машины способны выдерживать взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте и вывозить до шести раненых с поля боя.

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