Атомные крейсеры "Северодвинск" и "Смоленск" выполнили ракетные пуски в Баренцевом море. По сообщениям командования Северного флота, оба экипажа успешно поразили учебные цели.

Для проведения учений морские пути были временно перекрыты. Полеты самолетов над зоной стрельб также были прекращены. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







