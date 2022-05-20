Порядка 12 новых воинских частей появятся в Западном военном округе РФ

Как минимум 12 новых воинских частей появятся в Западном военном округе в ответ на усиление НАТО вдоль российской границы. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он также рассказал о масштабных военных учениях, которые США сейчас проводят в Европе вместе со своими союзниками по альянсу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

