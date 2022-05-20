Совбез РФ принял решение о разработке ряда документов для улучшения информбезопасности

Совбез РФ принял решение о разработке еще ряда документов для улучшения информационной безопасности в стране. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Вакцинированные от натуральной оспы меньше подвержены тяжелому течению оспы обезьян, сообщил Роспотребнадзор.

Канада включила в санкционный список 14 россиян и запретила экспорт компьютеров и предметов роскоши.