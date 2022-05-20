Российские РСЗО получили высокоточные снаряды с самонаведением. Об этом рассказал вице-премьер Юрий Борисов.

В спецоперации на Украине применяют "Смерч". Эта система считается лучшей в своем классе по дальности стрельбы и точности попадания ракет. Кроме того, стали поступать РСЗО нового поколения – "Торнадо-С". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.