Столичные полицейские будут обеспечивать безопасность на воде на гидроциклах

Правительство Москвы передало МВД России по Центральному федеральному округу четыре современных гидроцикла.

С помощью нового транспорта полиция будет обеспечивать порядок и общественную безопасность на теплоходах, катерах, в портах, на причалах, пристанях, а также на предприятиях и в организациях водного транспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

