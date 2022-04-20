Рогозин заявил, что поставки ракет "Сармат" начнутся осенью

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что поставки "Сармата" в РВСН планируется начать осенью.

В Турции заявили, что Анкара не присоединится к санкциями против РФ.

Из-за репетиций парада Победы в Москве ограничат движение.

