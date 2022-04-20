Рогозин заявил, что поставки ракет "Сармат" начнутся осенью

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" в РВСН начнутся осенью. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна готова стать гарантом безопасности Украины, но сначала нужно понять, что эта роль под собой подразумевает.

