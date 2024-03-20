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20 марта, 15:30

Безопасность

Учения сотрудников городских служб организовали в ТиНАО

Учения сотрудников городских служб организовали в ТиНАО

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Столица готовится к весеннему половодью. В ТиНАО организовали учения сотрудников городских служб. Специалисты отработают действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка.

В учениях задействованы не только сотрудники, но и спецтехника – вертолеты, БПЛА, а также судно на воздушной подушке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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