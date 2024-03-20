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20 марта, 14:30

Безопасность

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в Москве

Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в Москве

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Москва готовится к весеннему половодью. В ЦАО установили противопаводковые барьеры на двух набережных. Они идут по всей длине фасадной части причалов.

Тем временем в ТиНАО организовали учения сотрудников городских служб. Специалисты отработают действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка.

Как городские службы готовятся к паводку и когда его ждать в столичном регионе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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