Противопаводковые барьеры установили на двух набережных в Москве

Москва готовится к весеннему половодью. В ЦАО установили противопаводковые барьеры на двух набережных. Они идут по всей длине фасадной части причалов.

Тем временем в ТиНАО организовали учения сотрудников городских служб. Специалисты отработают действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций во время паводка.

Как городские службы готовятся к паводку и когда его ждать в столичном регионе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.