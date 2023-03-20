Контроль безопасности на реках и водоемах усилили в Москве

В Москве усилили контроль безопасности на реках и водоемах, заявил заммэра Петр Бирюков. По его словам, после потепления лед стал хрупким, поэтому он представляет реальную опасность.

Патрули передвигаются на судах на воздушной подушке – их более 20. Они способны развивать скорость до 80 километров в час, поэтому спасатели могут быстро придти на помощь. Особенно пристально следят за неразрешенными выходами на лед, катками на естественных водоемах, а также за детьми без взрослых.

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