Рыбаков предупредили об опасности рыхлого весеннего льда

Почти сотню рыбаков спасли на Финском заливе. Они оказались отрезаны от суши. Все потому что лёд дал трещину в 10 метров от берега. В итоге МЧС пришлось провести настоящую спасательную операцию.

Спасатели все чаще предупреждают, что лед весной рыхлый и выхолить на него не стоит. Эксперты по выживанию предупреждают, что если поездка все же случилась, при себе следует иметь свисток и что-нибудь, чем можно цепляться за лед. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

