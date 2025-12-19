В МВД напомнили алгоритм действий при подозрительном звонке

Специалисты МВД напомнили четкий алгоритм действий для граждан, которые получили подозрительный звонок. Если во время разговора с неизвестного номера возникает чувство, что беседа идет в неправильном русле, необходимо немедленно положить трубку и заблокировать номер.

Нельзя соглашаться на предложения о "проверке" или "возврате" средств, так как это стандартная уловка мошенников. Следующим шагом должен быть звонок в банк по официальному номеру с просьбой заблокировать карту и отменить последние операции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.