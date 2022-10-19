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Безопасность

Россиянам рассказали о возможности комплексов "Леер-3" лишать связи противника

Россиянам рассказали о возможности комплексов "Леер-3" лишать связи противника

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Российские расчеты комплексов "Леер-3" лишают связи противника. Эта система радиоэлектронной борьбы и разведки предназначена для подавления GSM-связи при помощи помех. Они передаются специальным беспилотником.

Часто используют аппараты "Орлан-10". Приборы на них позволяют блокировать работу любых устройств в определенных диапазонах на удалении до 30 километров. Или можно послать абонентам ложные сообщения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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