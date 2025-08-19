Мошенники стали обманывать россиян под предлогом ускорения записи к врачам

Мошенники придумали новую схему обмана россиян. Они могут позвонить и спросить, насколько просто и быстро получается записаться к врачу. Если сообщить о возникающих сложностях, например о том, что не было доступного слота на конкретный день, мошенники сразу же предлагают установить специальное приложение, чтобы ускорить процесс.

В нем содержится вирус, который открывает телефон для удаленного доступа и помогает красть деньги и личные данные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.