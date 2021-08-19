Московские спасатели провели тренировку на корабле "Полковник Чернышев". Это уникальное пожарно-спасательное судно.

Оно способно тушить огонь вблизи акватории Москвы-реки, быть площадкой для проведения поисковых работа, а также осуществлять контроль за экологическим состоянием воды.

Во время тренировки спасатели показали, как прямо с борта судна можно тушить пожары. Также продемонстрировали работу водолазов. Прямо с палубы они погрузились в воду, достали из реки манекен, имитирующий утопающего, и оказали ему первую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.