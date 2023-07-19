Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

19 июля, 20:00

Безопасность

Новости часа: все следующие в украинские порты суда объявят в РФ военными объектами

Новости часа: все следующие в украинские порты суда объявят в РФ военными объектами

Российский военный корабль уничтожил украинскую мину у Босфора

Глава МЧС поддержал возобновление регулярных проверок бизнеса

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с Китаем

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с КНР

Катера Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

Новости часа: катера ВС РФ уничтожили два безэкипажных катера ВСУ

"Актуальный репортаж": москвичам рассказали о способе мошенничества через QR-коды

Новости часа: риск вспышки менингококковой инфекции в России отсутствует

Новости часа: Путин обсудил с Совбезом РФ допмеры защиты критически важных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как перевозчики военного груза. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР открыт пункт помощи автомобилистам, следующим в Крым. Об этом рассказали в МЧС России.

В Крылатском завершены строительные работы в храме в честь преподобного Алексия. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.

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