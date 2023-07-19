Новости часа: все следующие в украинские порты суда объявят в РФ военными объектами

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. С 20 июля все суда, следующие в украинские порты Черного моря, будут рассматриваться как перевозчики военного груза. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ДНР открыт пункт помощи автомобилистам, следующим в Крым. Об этом рассказали в МЧС России.

В Крылатском завершены строительные работы в храме в честь преподобного Алексия. Об этом заявили в департаменте градостроительной политики.