Шойгу проинспектировал пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении. Там он провел совещание по текущей обстановке в зоне спецоперации.

Он отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники противника. Также Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.

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