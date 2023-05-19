Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Безопасность

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

Шойгу проинспектировал пункт управления группировки "Восток" на запорожском направлении

В РФ начался серийный выпуск новой авиационной ракеты "Бронебойщик"

В МО РФ сообщили, что контрактники проходят подготовку на полигонах ЗВО

Шойгу проверил организацию боевой подготовки контрактников на полигонах ЗВО

Новости часа: в Кремле подтвердили продление зерновой сделки на два месяца

Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию и 5 ЗРК Patriot в зоне СВО

Спецслужбы изъяли более 400 единиц нелегального оружия в 44 российских регионах

ВС РФ поразили крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве

Российские десантники уничтожили опорные пункты украинских военных в зоне СВО

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления группировки войск "Восток" на запорожском направлении. Там он провел совещание по текущей обстановке в зоне спецоперации.

Он отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники противника. Также Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика