Минобороны РФ показало работу зенитно-ракетных комплексов "Тор-М2У"

Минобороны России показало работу комплексов противовоздушной обороны "Тор-М2У". Зенитно-ракетные установки патрулируют воздушное пространство круглосуточно.

Они за 10 километров видят самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты и могут предотвратить атаку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

