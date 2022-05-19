Столичные полицейские будут обеспечивать безопасность на воде на гидроциклах

В распоряжении транспортной полиции появились первые гирдоциклы. Это сделает перевозки на реке более безопасными, отметил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Гидроциклы будут использованы для патрулирования и профилактики правонарушений.

Передача гидроциклов прошла 19 мая на Речном вокзале. Городские власти и дальше продолжат взаимодействие с транспортной полицией. В частности, будут снабжать ее IT-решениями. Например, в столице планируется развивать системы видеоконтроля и биометрии.

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