Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 апреля, 22:30

Политика

Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Шойгу побывал в воинских частях ракетных войск стратегического назначения

Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Свыше 25 тыс человек задействованы в масштабных учениях флота РФ в Тихом океане

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

Минобороны РФ опубликовало кадры работы истребителя МиГ-31

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в РФ

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Владимир Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

Экипажи дальней авиации ВКС России совершили воздушное патрулирование в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота.

Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М-3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над Охотским морем и в северной части Японского моря.

В Минобороны РФ подчеркнули, все полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоМаксим Селиковполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика