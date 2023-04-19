19 апреля, 22:30Политика
Экипажи дальней авиации ВКС РФ провели патрулирование над Охотским и Японским морями
Экипажи дальней авиации ВКС России совершили воздушное патрулирование в рамках внезапной проверки боевой готовности Тихоокеанского флота.
Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М-3 выполнили учебно-боевой полет в воздушном пространстве над Охотским морем и в северной части Японского моря.
В Минобороны РФ подчеркнули, все полеты выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
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