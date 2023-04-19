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13:30

Безопасность

Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН

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Министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали работу дистанционно-управляемого модуля системы защиты нового поколения РВСН в Калужской области.

Шойгу также поставил задачи по разработке и внедрению в программы боевой подготовки РВСН новых форм и способов действий войск, сообщили в министерстве обороны.

Также глава Минобороны РФ проверил, как несет боевое дежурство один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.

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