13:30Безопасность
Шойгу проверил один из полков Владимирского ракетного объединения РВСН
Министру обороны Сергею Шойгу продемонстрировали работу дистанционно-управляемого модуля системы защиты нового поколения РВСН в Калужской области.
Шойгу также поставил задачи по разработке и внедрению в программы боевой подготовки РВСН новых форм и способов действий войск, сообщили в министерстве обороны.
Также глава Минобороны РФ проверил, как несет боевое дежурство один из полков Владимирского ракетного объединения в Калужской области.