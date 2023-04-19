Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями. Учебно-боевой полет ракетоносцы выполнили в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.