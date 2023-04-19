Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:45

Безопасность

Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Бомбардировщики Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Свыше 25 тыс человек задействованы в масштабных учениях флота РФ в Тихом океане

Более 950 знаков безопасности у водоемов заменят в Москве на летние до конца апреля

Минобороны РФ опубликовало кадры работы истребителя МиГ-31

ФСБ пресекла деятельность одного из главарей ИГ, планировавшего теракты в РФ

Новости часа: приоритет ВС РФ связан с СВО, но развитие флота никто не отменял – Путин

Владимир Путин провел встречу с министром обороны Шойгу

В InfoWatch рассказали об утекших персональных данных россиян

Морпехи ТОФ отработали высадку на побережье и провели боевые стрельбы

Два истребителя ТОФ отработали перехват самолета условного противника

Восемь дальних бомбардировщиков Ту-22М3 провели патрулирование над Охотским и Японским морями. Учебно-боевой полет ракетоносцы выполнили в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота, сообщает Минобороны РФ.

В военном ведомстве подчеркнули, что все полеты выполняются без нарушения границ других государств и строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика