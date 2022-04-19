"Калибры" и "Кинжалы" теперь наводятся в десятки раз быстрее – Шойгу

Внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал" в десятки раз. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Гимн РФ будут исполнять в начале учебной недели в каждой школе с 1 сентября, сообщил глава министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

Германский производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении бизнеса в России.