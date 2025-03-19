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19 марта, 07:30

Безопасность

В России могут запретить звонки от банков через мессенджеры

В России могут запретить звонки от банков через мессенджеры

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Депутаты внесли более 30 мер в новый законопроект, направленный на борьбу с кибермошенничеством. Среди предложений – запрет госструктурам и банкам звонить клиентам через мессенджеры, а также возможность для россиян устанавливать самозапрет на оформление сим-карт. Тем временем мошенники продолжают придумывать новые схемы обмана, маскируясь под работодателей и предлагая помощь с резюме, чтобы украсть аккаунты жертв.

За последние три недели мошенники похитили почти 6 миллионов рублей у россиян, используя фишинговые сайты. Жертвами стали те, кто ищет работу. Людей привлекают высокими зарплатами и минимальными требованиями. После заполнения резюме и перехода по ссылке аккаунт жертвы оказывается в руках злоумышленников.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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