Российские военные уничтожают склады с боеприпасами ВСУ

Российские военные планомерно уничтожают украинские склады с боеприпасами. Цели ликвидируют в том числе с помощью буксируемых пушек "Гиацинт-Б". Их снаряды поражают бронетехнику, живую силу и укрепленные позиции.

На видео показали работу расчетов тяжелой огнеметной системы "Солнцепек". Российские военные уничтожили в ЛНР украинский опорный пункт.

Подробнее о ходе специальной военной операции – в сюжете телеканала Москва 24.