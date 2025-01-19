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19 января, 19:30

Безопасность

Новости регионов: москвичей предупредили о воровстве аккаунтов в Telegram

Новости регионов: москвичей предупредили о воровстве аккаунтов в Telegram

Новости регионов: в Приморье на одной из дорог люди встретились с тигром

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Москвичей предупреждают о том, что мошенники начали воровать аккаунты в мессенджере Telegram. Аферисты расклеивают в подъездах листовки, на которых напечатан QR-код, и по нему якобы можно вступить в новый чат соседей. На такие объявления уже пожаловались жители Сочи и Подмосковья.

В Якутии россияне окунулись в прорубь на Крещение при морозе минус 37 градусов. Однако для местных жителей такая погода не считается особенно холодной, поскольку в январе в регионе бывает и минус 46 градусов.

В Приморье мужчины, отдыхающие на природе, столкнулись с тигром. Краснокнижный зверь довольно близко подошел к их лагерю, стоял неподвижно и осматривал территорию. Мужчины сняли животное на видео и дождались, когда он уйдет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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