Все российские миротворцы покинули Казахстан

Все российские миротворцы вернулись домой из Казахстана. В среду, 19 января, из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации России. На них вернулись последние подразделения миротворцев и командование во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее самолетами военно-транспортной авиации ВКС России домой вернулись миротворческие контингенты из Армении, Белоруссии и Таджикистана. Войска в Казахстан ввели в начале января по просьбе президента страны для защиты государственных объектов после протестов, которые вспыхнули в крупных городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.