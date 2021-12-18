В МЧС советуют в Новый год не зажигать бенгальские огни в квартире. Особенно это касается изделий с цветным пламенем. Такие при горении выделяют вредные окиси, поэтому зажигать их следует на открытом воздухе.

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