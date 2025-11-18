Форма поиска по сайту

18 ноября, 09:30

Безопасность

В МВД предупредили о рисках с дипфейками

Мошенники используют голоса и фотографии граждан для создания дипфейков, поддельных видео. Эти материалы применяют для обмана родственников и друзей. Дипфейки также размещают на теневых форумах для шантажа и вымогательства денег за их удаление.

Голосовые данные и фотографии позволяют злоумышленникам взламывать аккаунты в социальных сетях. Это происходит в случаях, когда вход в учетную запись можно подтвердить с помощью видео. О всех этих рисках предупредили в МВД.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

