Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты стали просить у соискателей копии документов, в том числе, паспортов или СНИЛС якобы для "оформления трудового договора".

В реальности эти данные злоумышленники используют для кражи личных данных и денег. Также среди распространенных схем обмана – "предоплата" за обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.