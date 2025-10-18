Форма поиска по сайту

18 октября, 09:30

Безопасность

Мошенники придумали новый способ обмана россиян

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Аферисты стали просить у соискателей копии документов, в том числе, паспортов или СНИЛС якобы для "оформления трудового договора".

В реальности эти данные злоумышленники используют для кражи личных данных и денег. Также среди распространенных схем обмана – "предоплата" за обучение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДмитрий Козачинский

