18 сентября, 07:45

Безопасность

Новый ГОСТ по доступу к защищенным данным заработает в России с октября

Новый ГОСТ по доступу к защищенным данным заработает в России с октября. Документ устанавливает единообразие процесса узнавания пользователя.

Например, что касается аутентификации, то она может быть простой, усиленной или строгой. Наиболее технически сложная – строгая, она использует многофакторную систему проверки и криптографическую защиту. Также документ описывает уровни доверия к лицу в зависимости от самой информации, которую он получает.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

безопасностьвидеоДмитрий НайдаДарья Ермакова