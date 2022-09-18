Американское СМИ сообщило о потерях украинских военных на Донбассе

Украинские военные несут тяжелые потери на Донбассе и уступают территорию российской армии. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на слова украинского солдата.

Экипажи штурмовиков российских ВКС продолжают уничтожать бронетехнику и объектов военной инфраструктуры ВСУ. Боевые вылеты проходят на предельно малой высоте, чтобы дезориентировать средства противовоздушной обороны противника.

В Херсонской области боевики предприняли попытку организовать контрнаступление, но были отброшены назад. По сообщениям Минобороны, за несколько часов было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 7 танков и 13 боевых машин пехоты.

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