В ЦИК заявили об успешном отражении массовых кибератак на ДЭГ и сайт Центризбиркома.

По словам замглавы Центризбиркома Николая Булаева, постороннее вмешательство не нарушило функционирование системы. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.