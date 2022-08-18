Воробьев прокомментировал введение ограничения на пребывание в лесах Подмосковья

В Подмосковье вводят ограничение на пребывание в лесах и въезд в них. Оно начнется с 19 августа и продлится до 28 августа. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства области. Такие меры приняты из-за высокого класса пожарной опасности.

Как сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, с воздуха проводится наблюдение за очагами возгорания, чтобы не допустить повторения пожаров 2010 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.