В Подмосковье введут ограничения на посещение лесов до 28 августа

В Подмосковье вводят ограничение на пребывание в лесах и въезд в них. Оно начнется с 19 августа и продлится до 28 августа. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства области.

Такие меры приняты из-за высокого класса пожарной опасности. В лесничествах усилено патрулирование, в том числе совместно с полицейскими. Пожарные службы находятся в состоянии готовности. Ранее все меры для профилактики пожаров в Подмосковье были приняты.

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