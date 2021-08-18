ФСБ в Крыму задержала пятерых участников "Хизб ут-Тахрир"

В Крыму задержали 5 участников запрещенной террористической группировки "Хизб-ут Тахрир". Об этом сообщили в ФСБ.

Пресечь удалось деятельность международной ячейки организации. По версии следствия, задержанные вербовали крымских мусульман, распространяли запрещенную литературу на своих собраниях. При обыске у них нашли пропагандистские материалы, электронные носители и средства связи, которые теперь пойдут в дело в качестве доказательства. Началось уголовное расследование. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.