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Безопасность

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с КНР

Корабли Тихоокеанского флота РФ вышли из порта Владивостока для участия в учениях с КНР

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Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота покинул порт Владивостока для участия в совместных учениях с Китаем "Север. Взаимодействие-2023". Они пройдут в Японском море.

Россию представят большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также два корвета. Ранее из Циндао в зону проведения учений вышли суда Народно-освободительной армии Китая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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