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Безопасность

Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа (ЗВО) проинспектировал уровень боевой подготовки военнослужащих, вступивших в ряды Вооруженных сил РФ по контракту. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

До этого Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО. В Южном военном округе (ЮВО) Шойгу продемонстрировали современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт отечественного производства.

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