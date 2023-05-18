Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах ЗВО

Министр обороны России Сергей Шойгу на полигонах Западного военного округа (ЗВО) проинспектировал уровень боевой подготовки военнослужащих, вступивших в ряды Вооруженных сил РФ по контракту. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны.

До этого Шойгу проверил готовность военной техники и вооружения, которые направляются в зону СВО. В Южном военном округе (ЮВО) Шойгу продемонстрировали современные танки, боевые бронированные машины, специальную технику и автотранспорт отечественного производства.