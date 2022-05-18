Комплексы ПВО С-500 начали поступать на вооружение ВС РФ

Система "С-500" начинает поступать на вооружение российских войск. Об этом рассказал вице-премьер РФ Юрий Борисов.

По его словам, это зенитный ракетный комплекс, который практически совмещает функции противовоздушной и противоракетной обороны. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.