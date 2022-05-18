Учения Тихоокеанского флота прошли на Камчатке

На Камчатке прошли учения Тихоокеанского флота с ракетными и артиллерийскими стрельбами. Малые ракетные корабли "Иней" и "Смерч" вступили в морской бой с условным противником.

Экипажи отразили авианалет "вражеской" авиации с помощью ракетного комплекса ПВО "Оса-М". После этого пошла в ход артиллерия, которая ударила по воздушным и надводным целям. Помогали кораблям в этом противолодочные самолеты Ил-38 Морской авиации Тихоокеанского флота.

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