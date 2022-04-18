Репетиция воздушной части парада в честь Дня Победы прошла в Подмосковье

В подмосковном Клину состоялась репетиция воздушной части парада в честь Дня Победы. В воздух поднялись 77 самолетов и вертолетов.

Воздушную часть тренировки открыл Ми-26 в сопровождении ударных вертолетов Ми-24. За ними проследовали группы вертолетов ВКС Ка-52, Ми-28н, Ми-8 и Ми-24. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

