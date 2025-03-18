18 марта, 07:30Безопасность
В Подмосковье объявят начало пожароопасного сезона 20 марта
Несмотря на похолодание, в Подмосковье 20 марта объявят начало пожароопасного сезона. В связи с этим численность группировки лесных пожарных будет увеличена более чем вдвое – до 1 200 человек. Им докупили почти 100 единиц техники.
Готовятся к сезону также московские спасатели. На прошлой неделе в городе прошли масштабные учения. Они нужны, чтобы защитить леса, которые занимают почти половину территории столичного региона.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.