В Подмосковье объявят начало пожароопасного сезона 20 марта

Несмотря на похолодание, в Подмосковье 20 марта объявят начало пожароопасного сезона. В связи с этим численность группировки лесных пожарных будет увеличена более чем вдвое – до 1 200 человек. Им докупили почти 100 единиц техники.

Готовятся к сезону также московские спасатели. На прошлой неделе в городе прошли масштабные учения. Они нужны, чтобы защитить леса, которые занимают почти половину территории столичного региона.

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