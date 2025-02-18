Корпорация "Ростех" представила новую версию танка Т-90МС на выставке в Абу-Даби

Корпорация "Ростех" представила на выставке в Абу-Даби новую версию танка Т-90МС. Он доработан с учетом опыта СВО и самых жестких боевых требований. От прошлой модификации танк отличается даже внешне.

В частности, он получил дополнительные модули для защиты от дронов-камикадзе. Машина оснащена интеллектуальными системами, современной системой управления огнем и прицелами. Пушка стреляет на дальность до 5 километров снарядами различных типов и управляемыми ракетами.

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