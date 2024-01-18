Спасатели будут дежурить на столичных водоемах во время крещенских купаний

Около 1 500 спасателей обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве в ночь с 18 на 19 января. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в городе организовано 42 площадки. Они оборудованы деревянными настилами, поручнями, пунктами обогрева. Дно водоемов в отведенных для купаний местах заранее проверили специалисты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.